Quer durchs Universum mit dem Kunstverein Heddesheim

„Wenn ich in den Himmel schau . . .“ dann sieht der Betrachter zunächst das, „was wir mit den Augen sehen“. „Aber es existieren viele weitere Galaxien“, mit diesen Worten führte Herbert Wolz, bildender Künstler aus Heddesheim, in die Materie der Matinee am Sonntag unter dem Dach des alten Rathauses ein. Der Heddesheimer Kunstverein präsentierte ein Gesamtkunstwerk aus Bildern, Lyrik und Musik,

...