Prüfbericht: Lob für Spielplätze

Die Spielplätze in Heddesheim sind in einem sehr guten Zustand: Das ist laut Bürgermeister Michael Kessler im Gemeinderat das Ergebnis der jüngsten Hauptinspektion. Diese erfolge regelmäßig und unabhängig von eigenen Kontrollen. Insgesamt seien 292 Geräte und Spielkombinationen geprüft worden. Alle befinden sich nach dem Urteil der Prüfer in einem sehr gepflegten Zustand. Meist seien lediglich kleine Mängel festgestellt worden. Zwei Geräte wurden gesperrt und entfernt.

Nachholbedarf gebe es lediglich bei der „normgerechten Beschilderung“. Insgesamt sei besonders positiv die Sauberkeit aller Spielplätze aufgefallen. Dies sei ein Verdienst der Bauhof-Mitarbeiter, die sich um die Einrichtungen kümmern. agö