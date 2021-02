Das Projekt Badischer Hof hat der Heddesheimer Gemeinderat schon aufs Gleis gesetzt – die Planung für die Sanierung des Gebäudes läuft also bereits. Als nächstes sollen auch die weiteren Teilbereiche des Sanierungsgebiets Ortskern III bearbeitet werden. Mit den ersten Planungsschritten hierfür haben die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig das Büro BBP aus Kaiserslautern beauftragt. Zum Preis von zunächst 54 000 Euro sollen die Planer Vorentwürfe für die Umgestaltung von drei Bereichen erarbeiten: erstens für die Unterdorfstraße, zweitens für das Areal der ehemaligen Bäckerei Bosch an der Ecke zur Lissenstraße, drittens für den rückwärtigen Bereich zwischen Unterdorf- und Schulstraße.

Sanierungsziel in der Unterdorfstraße ist eine neue Aufteilung des öffentlichen Straßenraums im Abschnitt zwischen Bürgerhaus und Lissenstraße. Dabei sollen die Belange aller Nutzer berücksichtigt werden. Ein Schwerpunkt ist zudem, „den Fahrradverkehr in die weiteren Verkehrsfunktionen funktional und gestalterisch zu integrieren“, wie die Verwaltung ausführt.

Im Umfeld der ehemaligen Bäckerei Bosch an der Einmündung zur Lissenstraße geht es unter anderem um den Ersatz beziehungsweise die Schaffung von öffentlichen Stellplätzen und um eine neue Verkehrsführung. Parkraum gehört auch zu den Überlegungen für das dritte zu planende Areal im rückwärtigen Bereich zwischen Schul- und Unterdorfstraße. Dort sollen außerdem Grünflächen zusammenhängend neu gestaltet werden. Ziel ist überdies die Herstellung einer Fuß- und Radwegverbindung durch dieses Gebiet. agö