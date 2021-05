Pedelec aus Keller gestohlen

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Kellerräumen in der Johannes-Brahms-Straße verschafft. Diese brachen mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Haupteingangstür eines Mehrfamilienhauses auf und suchten im Anschluss gezielt das Untergeschoss des Gebäudes auf. Der oder die Einbrecher stahlen aus einem der Kellerabteile schließlich ein Pedelec im Gesamtwert von rund 4000 Euro. An der Kellertür des anderen Raumes entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Der Polizeiposten Heddesheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06203/ 4 14 43 zu melden. pol/sko