Patricia Küll spricht über Leichtigkeit

„Hol Dir die Leichtigkeit zurück“ heißt der Vortrag von Patricia Küll, der am Freitag, 6. Mai, um 19.30 Uhr, im Großen Saal des Bürgerhauses Heddesheim (Unterdorfstr. 29/Einlass 19 Uhr) zu hören ist. Karten zu 10 Euro gibt es in der Bücherecke am Rathaus Heddesheim und in der Gemeindebücherei Heddesheim.

Patricia Küll ist seit über 30 Jahren als Redakteurin und Moderatorin tätig. Seit über 25 Jahren arbeitet sie beim SWR-Fernsehen. Als diplomierter systemischer Coach und Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung schreibt sie Bücher und hält Vorträge zu den Themen „Inner Chance“ und Selbstführung. In ihrem Vortrag erläutert sie, welchen Sinn Krisen machen können und wie man sich in kleinen, alltagstauglichen Schritten die Leichtigkeit zurückholen kann. red

