Parkdeck in Siedlung soll Dach erhalten

Eine Kinderbetreuungseinrichtung direkt im Wohngebiet ist für Eltern praktisch – aber ist sie da auch zulässig? Unter anderem um diese Frage geht es in der Sitzung des Heddesheimer Bauausschusses am Montag, 27. September. Beginn ist um 17 Uhr im Bürgerhaus (3. OG).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im konkreten Fall möchte die Antragstellerin in der Kastanienstraße Kellerräume in eine Kindertagespflegeeinrichtung umwandeln. Der zugrundeliegende Bebauungsplan würde das in dem reinen Wohngebiet ausschließen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Eine Befreiung sei laut Landratsamt nach aktueller Rechtslage jedoch möglich.

Kniffliger werden könnte die Beurteilung eines Wohnhaus-Anbaus in Muckensturm. Entscheidende Frage hier: Liegt das Vorhaben im Außenbereich, wo nur in strengen Ausnahmen, insbesondere für landwirtschaftliche Nutzung, gebaut werden darf? Oder liegt es innerhalb des bebauten Ortsteils, muss sich also vor allen Dingen einfügen?

Nicht wegen Abweichungen vom Bebauungsplan, sondern aufgrund von Größe und Lage informiert die Verwaltung den Ausschuss über die Pläne der Eigentümergemeinschaft in der Hochhaussiedlung, das Parkdeck zu überdachen und jenes Dach mit einer Photovoltaikanlage zu bestücken. Beraten wird das Gremium darüber hinaus über den Neubau eines Doppelhauses in der Triebstraße, einen Balkonanbau in der Bahnhofstraße und einen Gaubeneinbau in der Sackpfeif. agö

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2