„Packt mich nicht in Watte!“

Heddesheim. Tom Belz wirbelt auf einem Bein mit seinen Krücken durch die vollbesetzte Aula der Karl-Drais-Schule in Heddesheim. Mucksmäuschenstill lauschen die Schülerinnen und Schüler der Lebensgeschichte des 34-Jährigen, der mit acht Jahren durch eine Knochenkrebs-Erkrankung sein linkes Bein verloren hat und 2018 in einer spektakulären Aktion den Kilimandscharo, den höchsten Berg Afrikas, bestiegen hat. „Voll cool, das motiviert mich“, ist Jann (15) nach dem gut einstündigen Vortrag des Erziehers, Influencers und Abenteurers begeistert. Siegfried (15) nimmt als Botschaft mit nach Hause: „Nicht unterkriegen lassen, egal was passiert!“

Tom Belz stellt klar, dass er geduzt werden will: „Ich duze jeden, außer ich mag ihn nicht!“ „Sympathisch, offen, Tom hat alle voll gepackt und ist uns auf gleicher Ebene begegnet“, staunt Schulbegleiterin Lilli Steiger, wie sich die Jugendlichen vom Vortrag in den Bann ziehen lassen. „Meine Mama hat mich damals motiviert, mein Leben mit anderen zu teilen. Ich bin gerne mit Menschen zusammen“, begründet der quirlige Typ mit den langen Haaren im Gespräch mit dieser Redaktion, warum er seit drei Jahren neben seinem Beruf als Erzieher in einer Werkstatt für geistig und stark mehrfach Behinderte in Offenbach durch die Lande zieht, um seinen Zuhörern Mut zu machen. „Er hat eine Botschaft“, stellt Annette Eyckmann fest. Die Leiterin der Gemeindebibliothek hat das Treffen in der Karl-Drais-Schule über das Förderprogramm des Regierungspräsidiums Karlsruhe „Neustart Kultur“ organisiert: „Da galt es einige Hürden zu überwinden. Ich bin froh, dass es letztendlich geklappt hat.“ Und Schulleiterin Christine Senger freut sich, „dass wir uns in Zeiten der Pandemie wieder in dieser Menge treffen können“.

„Mit einem Bein auf dem Kilimandscharo“, damit hat Tom Belz 2018 weltweit Schlagzeilen gemacht. 2019 läuft ein Film in den Kinos über den abenteuerlichen Aufstieg: „Mouzi Dume – Starke Ziege“. Wieder durch die Motivation seiner Mutter hat Tom auch ein Buch über sein Leben geschrieben: „Do what you can’t!“ Sein Credo: „Lass Dir von niemandem einreden, dass Du etwas nicht kannst! Jeder hat seinen eigenen Kilimandscharo!“

Krankenhaus statt Fußball

So erfahren die Jugendlichen an der Karl-Drais-Schule, wie den damals Achtjährigen und seine Eltern 1995 die Diagnose Knochenkrebs und die darauffolgende Bein-Amputation im März 1996 tief erschüttert hat. Nichts mehr mit Fußball und mit den Freunden rumhängen, dafür monatelanger Krankenhausaufenthalt. Doch Tom lässt sich nicht unterkriegen, räumt energiegeladen die Steine aus dem Weg, entwickelt Selbstbewusstsein und Durchhaltewillen für ein selbstbestimmtes Leben. Er bekommt volle Unterstützung von seinen Eltern: „Mama und Papa sind die coolsten!“ Aber er will nicht, „dass man mich in Watte packt!“ Er provoziert, als er wieder zur Schule geht, seine Mitschüler in der 3. Klasse, die ihn „Flamingo“ oder „einbeiniger Pirat“ nennen. „Und dann hab ich aufs Maul bekommen, als ob ich nicht behindert wäre. Ich wollte auch nie eine Extrawurst“, erzählt er.

Und trotzdem erfährt er, gerade beim Aufstieg auf den Kilimandscharo, als er kurz vor dem Gipfel erschöpft aufgeben will: „Du brauchst immer wieder Leute, die dich unterstützen. Viele Dinge kann ich, aber nicht alles. Es ist auch keine Schwäche zu sagen, ich kann nicht.“

Mit viel Applaus verabschieden die Schülerinnen und Schüler den einbeinigen Abenteurer. „Das war super. Man soll ein Ziel verfolgen, wenn man eines hat“, nimmt Zoe (14) als Lebenserfahrung mit. Und Alyah (13) ergänzt: „Und sich nicht von anderen runtermachen lassen!“