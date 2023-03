Offener Bücherschrank bietet in Heddesheim viel Lesestoff

Seit Ende Februar gibt es im Ortskern von Heddesheim einen offenen Bücherschrank. Wer ein Buch ausgelesen hat, kann es hier hinter einer Glastür abstellen und anderen Lesefreunden überlassen. „Das Angebot geht auf den Wunsch der Bürger zurück, der vielfach geäußert wurde“, sagt Annette Eyckmann, die Leiterin der Gemeindebücherei, die sich direkt nebenan im Bürgerhaus befindet.

6500 Euro waren im Haushalt für das Projekt eingestellt. Eine stolze Summe für einen solchen Schrank. Doch er bestet aus hochwertigem Material und ist in Farbe und Gestaltung der Beschriftung im Umfeld angepasst. „Eine super Sache“, ruft ein Passant, als er beim Fototermin hinter dem Café Brotzeit vorbeikommt. Mit der anspruchsvollen und soliden Ausführung des Schranks verbindet Bürgermeister Achim Weitz den Wunsch, „dass es hochwertig bleibt“.

Hochwertige Inhalte

Hochwertig wie der Schrank soll auch der Inhalt sein. „Da kommt kein Schund rein“, betont Eyckmann, die mit ihrem Team immer ein wachsames Auge auf die Inhalte haben will. Gewaltverherrlichendes, Pornografie oder Rassistisches ist hier nicht erwünscht. Und als Altpapiercontainer ist der Schrank auch nicht gedacht. Abstellen sollten die Heddesheimer hier nur das, was sie auch selbst gerne entnehmen würden. Wenn diesen einfachen Grundsatz jeder beherzigt, dann funktioniert die Idee, die dahinter steckt. Dabei geht es auch um Nachhaltigkeit: Bücher werden getauscht, statt weggeworfen.

Schon seit 2011 gibt es ein ähnliches Angebot am Badesee, das in der Saison gut angenommen wird. „Das geht noch auf meine Vorgängerin Eva Wustmann zurück“, betont Eyckmann. „Gestrandete Bücher“, heißt es dort.

Idee zieht Kreise

Die Idee der offenen Bücherregale ist nicht neu. 1996 wurde eines der ersten Exemplare in Darmstadt im Johannesviertel aufgestellt. Weitere folgten im Laufe der Zeit, häufig initiiert oder zumindest unterstützt von engagierten Bürgern. In Ladenburg kümmerte sich der Arbeitskreis Stadtmarketing 2011 um ein solches Regal, in Schriesheim waren es im gleichen Jahr die Damen von Inner Wheel. In Edingen-Neckarhausen sorgte 2013 die Lokale Agenda 21 für das Regal am Freizeitbad. In Ilvesheim spendeten die Grünen 2016 die Einrichtung.

„Eine gute und schöne Sache“ findet Bürgermeister Weitz und nennt das Exemplar in Heddesheim gelungen: „Ich hoffe, dass es gut angenommen wird.“ Erste Reaktionen lassen das erwarten. Sollte der Nachschub zwischendurch ausgehen, füllt auch die Gemeindebücherei die freien Plätze. Überfüllt werden sollten die Fächer im Schrank übrigens nicht.