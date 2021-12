Offene Kirche in der Beindstraße

Die Evangelische Kirche in Heddesheim möchte allen Menschen die Möglichkeit geben, an Weihnachten den ganzen Tag über das Gotteshaus in der Beindstraße zu besuchen. Deshalb ist die Kirche an den Feiertagen von 9 bis 22 Uhr (am 24. Dezember bis 24 Uhr) geöffnet. „Ausgenommen sind die Gottesdienstzeiten, die an Heiligabend den Zeitraum von 14.30 Uhr bis 18 Uhr betreffen“, informiert Pfarrer Dierk Rafflewski in einer Mitteilung.

Weihnachtliche Musik und ein leuchtender Sternenhimmel in der illuminierten Kirche laden zur stillen Andacht ein. Am Wichtelbaum können kleine Geschenke gepflückt und angebracht werden. Etwas Besonderes sind die mit Tonfiguren filigran gestaltete Krippenlandschaft von Johanna Hohenstatt mit rund 200 Einzelteilen sowie die Weihnachtskrippe im Comicstil mit überlebensgroßen Figuren im „Schaufenster“ des Gemeindehauses, das bis in die Nacht beleuchtet ist.

Musik von Jester’s Garden

An Heiligabend feiert die Evangelische Kirche um 15, 16 und 17 Uhr drei kurze, jeweils 30minütige, musikalisch akzentuierte Gottesdienste, begleitet vom Duo „Jester’s Garden“ (15 Uhr), dem Evangelischen Kirchenchor (16 Uhr) und dem Posaunenchor (17 Uhr). Der Kirchengemeinderat hat beschlossen, dass es bei den Gottesdiensten an Heiligabend sowie am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag keine Corona-Zugangsbeschränkung gibt. Aufgrund des begrenzten Platzangebots ist allerdings eine Anmeldung notwendig. Diese kann telefonisch (06203/428 36), per Mail an pfarramt@kircheinheddesheim.de oder über die Website (www.kircheinheddesheim.de) erfolgen. tan