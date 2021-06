Nur ein neuer Fall im Kreis

Eine einzige Corona-Neuinfektion im gesamten Rhein-Neckar-Kreis hat das Landratsamt am Dienstag gemeldet. Zwar ist der Dienstag meistens der Wochentag, an dem die Behörde vergleichsweise niedrige Zahlen mitteilt. Gleichwohl wurden in der Vorwoche noch vier, vor zwei Wochen acht und vor drei Wochen noch 20 bestätigte Neuinfektionen jeweils dienstags veröffentlicht.

Der Trend nach unten schlägt sich entsprechend in der Sieben-Tage-Inzidenz nieder: Die rechnerische Zahl der neuen Corona-Fälle pro Woche und 100 000 Einwohner lag zuletzt noch bei 4,0 (Vorwoche: 11,9). Aktuell wegen einer Infektion in Quarantäne sind 50 Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis. In 31 der 54 Städte und Gemeinden gibt es überhaupt keine sogenannten aktiven Fälle mehr.

Im Folgenden der Überblick über die Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße. Vorn die Zahl aller bisherigen Corona-Fälle, in Klammern die der Neuinfektionen und der Noch-Infizierten.

Edingen-Neckarhausen: 567 (0/0)

Heddesheim: 508 (0/0)

Hirschberg: 339 (0/1)

Ilvesheim: 368 (0/1)

Ladenburg: 426 (0/2)

Schriesheim: 374 (0/1)

Weinheim: 1713 (0/4)

Info: Dossier unter mannheimer-morgen.de/corona