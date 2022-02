Noch wenige Plätze frei

Noch knapp drei Wochen bis zur Bürgermeisterwahl in Heddesheim am 20. März. Wer wird Nachfolger von Michael Kessler, der nach 24 Jahren nicht mehr antritt? Für das Amt bewerben sich sechs Kandidaten (hier in der Reihenfolge, wie sie auf dem Stimmzettel stehen): Daniel Gerstner, Tobias Köber, Jens Römer, Achim Weitz, Norbert Hölscher und Peter Seitz.

Der „MM“ begleitet den Wahlkampf mit verschiedenen redaktionellen Beiträgen. Darüber hinaus veranstalten wir am Donnerstag, 3. März, ab 19 Uhr ein Wahlforum im Heddesheimer Bürgerhaus. Einlass zur Veranstaltung ist ab 18.30 Uhr. Die Besucherzahl ist wegen der aktuellen Corona-Regeln begrenzt. Es gibt noch einige wenige Restplätze (freie Platzwahl).

Anmeldung nötig

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung per E-Mail an leseraktion@mamo.de erforderlich, und zwar unter Angabe von maximal zwei Namen mit der jeweiligen Adresse. Gehen zu viele Anmeldungen ein, entscheidet das Los. Alle Anfragen bis Sonntagnachmittag wurden bereits berücksichtigt. red

