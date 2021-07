Noch Karten für Krimi-Talk

Die Heddesheimer Bücherecke am Rathaus lädt am Freitag, 16. Juli, zum Krimi-Talk mit Stefanie Gregg und Matthias Bürgel in den Straßenheimer Hof (Ortsstraße 1, Mannheim-Straßenheim) ein. Ab 20 Uhr liest Krimi-Autorin Stefanie Gregg aus ihrem neuen Werk. Im Gespräch wird Matthias Bürgel, ebenfalls Autor und zudem „echter“ Kriminalhauptkommissar, die Buchpassagen kommentieren. Entsprechen sie dem realen Polizeialltag? Wie sehen Ermittlungen in Wirklichkeit aus? Dann werden die Rollen getauscht: Bürgel liest aus seinem Thriller Imago und stellt sich den Fragen seiner Autoren-Kollegin Gregg. Karten gibt es für zehn Euro im Vorverkauf in der Bücherecke oder für zwölf Euro an der Abendkasse. red/agö

