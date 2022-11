Nitratwerte sinken allmählich

Doppelter Stabwechsel bei der Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße: Als Stellvertreter des Vorsitzenden rückt Heddesheims neuer Bürgermeister Achim Weitz für Vorgänger Michael Kessler nach, bei den Stadtwerken Weinheim löst Alexander Skrobuszynski den langjährigen Geschäftsführer Peter Krämer ab. Sie alle vereint das Ziel, die Versorgung der Menschen mit einwandfreiem Trinkwasser sicherzustellen.

„Wasser ist ein Lebensmittel“, betonte Krämer zum Abschied. „Ich gebe mein Bestes“, versprach sein Nachfolger. Der 41-Jährige lebt mit seiner Familie in Ladenburg. Er habe 20 Jahre lang bei MVV Energiewirtschaft „mit Leib und Seele“ betrieben, jetzt werde er das beim Wasser machen. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, versicherte er der Verbandsversammlung unter Vorsitz des Hirschberger Bürgermeisters Ralf Gänshirt.

Sehr gutes Gesundheitszeugnis

Gänshirt berichtete von einer turnusgemäßen Prüfung der Wasserversorgung: „Das Gesundheitsamt testiert uns eine sehr gute Anlage und stellt uns ein sehr gutes Zeugnis aus.“ Das sei nicht überraschend, denn der Verband investiere ständig in seine Anlagen: „Das kostet Geld, zahlt sich aber aus, denn Trinkwasser ist ein kostbares Gut.“ Die geplante Sanierung des Brunnens 1 könne erst 2023 umgesetzt werden.

Was die Wasserqualität angeht, gibt es bei Nitrat allmählich Entspannung. „Wir sind seit einigen Jahren auf einem sehr gemächlichem Sinkflug“, stellte Gänshirt fest. Nitrat wird viermal jährlich gemessen, der Grenzwert liegt bei 50 Milligramm pro Liter. Im August 2021 sei erstmals die Grenze von 70 Milligramm unterschritten worden, inzwischen liege sie bei allen Brunnen darunter, und zwar derzeit zwischen 63 und 67 Milligramm. „Eine erfreuliche Tendenz“, sagte der Verbandschef: „Wir können nur hoffen, dass es so bleibt.“ Vielleicht sei das schon das erste Ergebnis der Sanierungsmaßnahmen im Schutzgebiet. Um den Grenzwert zu unterschreiten, muss der Verband aktuell noch Wasser des benachbarten Lobdengauverbands zumischen.

Photovoltaik möglich

Gedanken macht sich der Verband laut Gänshirt auch über eine Eigenstromversorgung. Man habe bei der AVR eine Konzeptstudie in Auftrag gegeben, über die im kommenden Jahr berichtet werde. 400 000 Kilowattstunden pro Jahr wurden verbraucht, eine Photovoltaik-Anlage könnte hiervon künftig einen Teil abdecken.

Etwas teurer als geplant wurde die Erneuerung des Prozessleitsystems, das unter anderem die kontinuierliche Überwachung der Verbrauchswerte an zwölf Verbandseigenen Schachtbauwerken ermöglicht und so auch frühzeitig Rohrbrüche erkennbar macht. „Früher erfolgte das über Funk und hat schlecht funktioniert“, erläuterte der Wassermeister des Verbands. Jetzt über SIM-Karte wie im Handy funktioniere das besser. So behalte ma einen Überblick. In Sachen Hackerattacken konnte der Wassermeister Entwarnung geben: „Das System ist sicher und von außen nicht angreifbar.“