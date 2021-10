Neuwahl am 20. März

Der Heddesheimer Gemeinderat ist bekannt für schnelle Sitzungen. Auch in der jüngsten hakten die Fraktionen zehn Tagesordnungspunkte in weniger als einer Stunde ab. Hier einige der dabei erledigten Themen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tiefbau: Weil es nach den Worten von Bürgermeister Michael Kessler nach langer Durststrecke zwei voll einsetzbare Mitarbeiter im Tiefbauamt der Gemeinde gab, konnten mehr Projekte realisiert werden als geplant. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln seien deshalb nahezu ausgeschöpft. Der Gemeinderat billigte deshalb weitere 160 000 Euro. Die Summe sei „locker durch Mehreinnahmen gedeckt“, betonte Kessler.

Nahwärmenetz: Mittel von der EU erhofft sich die Gemeinde beim Bau eines Nahwärmenetzes (wir berichteten). Bevor das Geld aus Brüssel fließt, sind allerdings etliche bürokratische Hürden zu nehmen, wie Bürgermeister Michael Kessler erläuterte: „Da kann man schon fast verzweifeln. Das ist ein hartes Brot.“ Um trotzdem daran knabbern zu können, billigte der Gemeinderat Ingenieurleistungen in Höhe von rund 54 000 Euro.

Bürgermeisterwahl: Die Heddesheimer entscheiden am Sonntag, 20. März 2022, über den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Bürgermeister Michael Kessler. Fällt in der ersten Runde keine Entscheidung, gibt es eine zweite am 10. April. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Die Ausschreibung der Stelle soll am 17. Dezember im Staatsanzeiger erfolgen, ab dann sind offiziell Bewerbungen möglich. Die Frist zur Einreichung endet am 22. Februar 2022, 18 Uhr. Eine öffentliche Vorstellung der Bewerber ist für den 10. März vorgesehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sirenen: Für ein Förderprogramm zum Katastrophenschutz hat die Gemeinde die Installation von drei Sirenen angemeldet, darunter auch eine neue auf dem Feuerwehrgerätehaus. „Die vorhandene erfüllt die Voraussetzungen nicht mehr“, erläuterte Bürgermeister Kessler. Wenn es grünes Licht für den Zuschuss gibt, geht es an die Standortfestlegung.

Erschließungskosten: Dass Bauherren im Gebiet „Mitten im Feld 2“ in Sachen Erschließung „in die Röhre schauen“, wie es im „MM“ vom Donnerstag hieß, wollte Bürgermeister Kessler so nicht stehen lassen. Die erwähnte Rückzahlung von Erschließungskosten stehe nur den ursprünglichen Grundstückseigentümern zu, die am Umlegungsverfahren beteiligt waren. Über die Kritik der Bauherren zeigte er sich „irritiert“. Sie hätten in einem sozialen Auswahlverfahren die Baugrundstücke von der Gemeinde deutlich unter dem Marktpreis erworben und dadurch rund 150 000 Euro gespart, sagte er. hje