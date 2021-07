Neuer Kiosk am Minigolf öffnet in Kürze komplett

Heddesheim. Noch sind die Schotten des neuen Kiosks am Minigolf auf der einen Seite dicht, doch zum Badesee hin bewirtet Pächterin Heike Feldkamp ihre Gäste schon aus dem mit Holz verkleideten Häuschen. Möglicherweise noch diese Woche soll es komplett eröffnet werden, kündigte Bürgermeister Michael Kessler im Gemeinderat an. Dieser genehmigte für Neubau und Umgestaltung nochmals 80 000 Euro für Dinge, die erst nicht vorgesehen, dann aber nötig waren: neue Anschlüsse etwa und Pflasterarbeiten. Bei 170 000 Euro Gesamtkosten sei das Areal mit Biergarten dafür ein „Schmuckstück“ geworden, so Kessler. Der neuen Pächterin werde es sicher gelingen, auch Besucher vom Spielplatz nebenan zu locken. Dieser wurde ebenfalls modernisiert und brauche sich vor einer Hopp-Anlage nicht zu verstecken. BILD:Anja Görlitz

