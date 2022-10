Mannheimer Morgen Plus-Artikel Brauchtum Neuer Kerwe-Verein meistert seine Premiere in Heddesheim

Der neue Bürgermeister Achim Weitz genießt bei "Kerwe-Parre" Henrik Fütterer zwar "Welpenschutz", doch ohne Forderungen ans Rathaus geht die "Kerwe-Redd" natürlich nicht über die Bühne. Was am Wochenende los war in Heddesheim.