Mannheimer Morgen Plus-Artikel Freizeit Neuer Heddesheimer Bäderchef stammt aus Viernheim

Zwar lassen die Außentemperaturen noch zu wünschen übrig, aber am Montag, 8. Mai, wird um acht Uhr die Badesaison eröffnet. Bäderleiter Christopher Di Vita und sein Nachfolger Matthias Heuberger informieren über Neuerungen am See.