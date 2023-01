Neue Leiter in den Sparkassen in Neckarhausen und Heddesheim

Die Filialen der Sparkasse in Heddesheim, Edingen-Neckarhausen und Mannheim-Friedrichsfeld haben neue Leiter. Das hat die Sparkasse Rhein Neckar Nord mitgeteilt. Seit Anfang Januar leitet Christopher Veit (Bild) die Filialen in Edingen, Neckarhausen und Friedrichsfeld, die gemeinsam mit dem Weinheimer Atrium den Filialverbund Weinheim/Unterer Neckar bilden. Seine Vorgängerin Theresa Germer übernimmt die Führung der Filiale Heddesheim im Verbund mit Hirschberg. „Gerade in Zeiten des digitalen Wandels ist es wichtig, unsere Kundinnen und Kunden persönlich zu begleiten“, wird Veit in der Pressemitteilung zitiert: „Die Sparkasse steht für Nähe, ob vor Ort oder am Bildschirm.“ Veit ist seit 2016 in der Sparkasse tätig. Er ist Familienvater und lebt im südhessischen Bürstadt.

Theresa Germer (Bild) ist seit ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau, die sie Anfang 2014 beendete, bei der Sparkasse. Seit 2019 arbeitet die als Führungskraft in Edingen-Neckarhausen und Friedrichsfeld. Mit der Übernahme der Verantwortung in Heddesheim und Hirschberg geht sie einen Schritt weiter Richtung Bergstraße. Eine Region, die die 30-Jährige als sehr reizvoll erachtet: „Es ist nicht zu städtisch, man sagt sich noch guten Tag. Ich mag diese Art der Nähe.“

Bargeld vom Automat

2 Bilder Seit Anfang Januar leitet Christopher Veit die Filialen der Sparkasse Rhein Neckar Nord in Edingen, Neckarhausen und in Mannheim-Friedrichsfeld. Die drei Filialen bilden gemeinsam mit dem Weinheimer Atrium den Filialverbund Weinheim/Unterer Neckar. © Karsten John

Im Sommer 2022 hatte die Sparkasse versuchsweise ihre Öffnungszeiten reduziert, um das Nachfrageverhalten zu reduzieren, wie es hieß. In der Folge wurden diese Zeiten reduziert. Nach vorheriger Terminabsprache sind Beratungen in den Filialen jedoch von Montag bis Freitag zwischen 8 und 19 Uhr möglich, wie Pressesprecher Rico Fischer auf Nachfrage erklärt. Ein Geldautomat sei an allen Filialstandorten rund um die Uhr verfügbar.

Online rund um die Uhr

Als einzige Zweigstelle zwischen Neckar und Bergstraße hat Ladenburg an allen Wochentagen Servicezeiten. An einem Tag der Woche sind die Filialen in Edingen, Heddesheim und Schriesheim geschlossen, an drei Tagen in Neckarhausen und Ilvesheim. Immer mehr Bankgeschäfte werden mit Mobiltelefon abgewickelt. „Unsere Internet- und App-Filiale hat 24/7 geöffnet“, betont Fischer. Sämtlichen Öffnungszeiten sind online abrufbar. hje