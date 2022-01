Neue Frau am Ratstisch

Die CDU-Fraktion im Gemeinderat von Heddesheim ist nicht nur kleiner, sondern auch jünger und weiblicher geworden. Bürgermeister Michael Kessler hat in der Sitzung am Donnerstag Marie-Christin Bach als neues Ratsmitglied verpflichtet. Sie rückt für den verstorbenen Dieter Kielmayer nach. „Liebe Frau Bach, Sie übernehmen ein Amt mit besonderer Verantwortung und sind dem Gemeinwohl verpflichtet“, sagte der Bürgermeister und fügte hinzu: „Diesen Maßstab müssen wir immer anlegen.“ Das sei „nicht immer vergnügungssteuerpflichtig“, ergänzte er, „aber es erfüllt auch mit innerer Befriedigung“. Der zurückgetretene CDU-Fraktionschef Martin Kemmet gehört jetzt als Parteiloser dem Gemeinderat an. Sein Nachfolger Rainer Hege begrüßte Bach mit einem Blumenstrauß.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1