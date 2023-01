Neue Fenster unterm Dach

Die Gemeinde Heddesheim muss die Lichtbänder im Spitzdach des Bürgerhauses austauschen lassen. Einen entsprechenden Auftrag hat der Gemeinderat jetzt einstimmig vergeben. „Wir sind nicht mehr ganz dicht“, scherzte Bürgermeister Achim Weitz. Das Bürgerhaus, 1989 gebaut, sei inzwischen mehr als 30 Jahre alt, bei starkem Regen trete Wasser ein. Es sei sinnvoll, die Elemente komplett auszutauschen. Kostenpunkt: Rund 72 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Allein das Material (Fenster mit integriertem Sonnenschutz) kostet laut Verwaltung rund 45 000 Euro. Immerhin gibt es die Dachfenster inzwischen „von der Stange“, beim Bau des Gebäudes hatten sie noch individuell vom Schlosser angefertigt werden müssen. „Die Montage ist nicht ganz einfach“, hieß es zu den Kosten für die Arbeiten in schwindelnden Höhen.

Volker Schaaff (CDU) hakte gleichwohl nach und wollte wissen: „Warum werden nicht gleich alle Fenster erneuert?“ Das würde weitere 50 000 Euro kosten, erläuterte Christian Pörsch vom Hochbauamt. „Wir wollen nicht reparieren, was gar nicht kaputt ist“, bekräftigte der Bürgermeister. Probleme machten laut Pörsch die Anschlüsse, also die Verbindungen zwischen Fensterelementen und Dach: „Die sind der Sonne und extremer Hitze ausgesetzt und werden porös, Dichtungen gehen kaputt.“ Der Auftrag ging an die Firma Eckert Dachtechnik in Ladenburg. hje