„Nächstes Jahr brennt die Hütte“

Lange, bevor das geplante Nahwärmenetz das Heddesheimer Sportgebiet im nächsten Jahr zur monatelangen Großbaustelle macht, lässt das Projekt im Rathaus die Köpfe rauchen. „Wir drehen bald ab, was da an Anforderungen kommt“, fand Bürgermeister Michael Kessler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats deutliche Worte. Denn dass sich die Gemeinde im Wettbewerb um EU-Mittel durchgesetzt hat (wir berichteten), „war nur die erste Stufe“, eine Vorauswahl also. Jetzt gelte es, den konkreten Antrag für die L-Bank zu bewältigen – unter Zeitdruck.

„Das ist extrem aufwendig“, sagte Kessler und äußerte gewisses Verständnis dafür, wenn Kommunen EU-Gelder unter solchen Umständen links liegenließen. Für Heddesheim und das Nahwärmeprojekt keine Option: „Bei einem siebenstelligen Betrag ist klar, dass wir da nichts versäumen werden“, unterstrich er. Bei etwa 2,3 Millionen Euro Gesamtkosten steht eine Förderung von 1,8 Millionen Euro im Raum. Folglich pflügen sich Mitarbeiter im Rathaus durch Papierberge und führen fiktive Berechnungen für die nächsten Jahre durch, wie Kessler schilderte („Krisensitzung nach Krisensitzung“). Dabei sei man aber auf „gutem Weg“, alle erforderlichen Angaben zu liefern.

Zuschussbescheid steht noch aus

Immerhin: „Wir haben einen vorzeitigen Baubeginn – also vor der Bewilligung – erreicht“, zeigte sich Kessler erleichtert. Dies sei ein wichtiges Signal. Somit könne man beginnen, Aufträge zu vergeben – in der Sitzung waren es schon einmal die Planungs- und Ingenieurleistungen (insgesamt 326 000 Euro). Dies sei angesichts des „extrem sportlichen“ Zeitplans sehr wichtig. „Wenn wir davon ausgehen, dass wir das Projekt bis Ende 2022 abgewickelt haben müssen, brennt die Hütte nächstes Jahr“, unterstrich er: „Ich hoffe, dass wir in den nächsten vier bis sechs Wochen den Zuschussbescheid erhalten und dann in die operative Umsetzung gehen können.“ Auch konzeptionell werde die „technisch anspruchsvolle“ Baustelle alle Beteiligten sehr fordern.

Der Baustellen im Sportgebiet nicht genug, soll zwischen den Vereinsheimen von TG und ATB der neue Sportkindergarten entstehen. Der Gemeinderat beschloss dafür einstimmig die notwendigen Änderungen im Bebauungsplan. Bürger hätten sich während der Offenlage nicht dazu zu Wort gemeldet, von Behörden seien in 21 Stellungnahmen überwiegend nur „allgemeine Empfehlungen“ gekommen, erläuterte Christian Pörsch, Leiter für Städtebau und Hochbau.

Aktuell befinden sich auf dem Areal zwei Kleinspielfelder. Der davor gelegene Parkplatz soll noch im Herbst zurückgebaut werden – ein Signal für den Baubeginn des Projekts. Dieser müsse der Zuschüsse wegen schon jetzt erfolgen, wie Kessler ausführte. Zumindest habe man bis vor Kurzem davon ausgehen müssen. Nun gab es wegen Corona die erwartete Fristverlängerung, auf die man gepokert habe. Statt im Juni 2022 müsse das Projekt zur Wahrung der Förderung erst ein Jahr später fertig sein. Der Gemeinde verschafft das etwas Luft, verschiebt aber die Ziellinie nicht im gleichen Maß nach hinten: „Wir wollen spätestens Anfang 2023 mit dem Kindergarten in Betrieb gehen“, erklärte der Bürgermeister.

Ebenfalls einstimmig und schnell abgehakt: die Änderung des Bebauungsplans fürs Ärztehaus mit der laut Kessler „geringfügigen Erweiterungen des Nutzungskatalogs“. Der Investor hat so die Möglichkeit, 20 Prozent der Fläche als Büros statt für gesundheitliche Zwecke zu vermieten. Das Vorhaben, im Erdgeschoss eine Apotheke einzurichten, war bekanntlich gescheitert.