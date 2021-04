Nach dem Lückenschluss ist vor dem Lückenschluss

Für seinen Beitrag zur CO2-Einsparung durch die Verbesserung der Radinfrastruktur hat das Bundesumweltministerium dem Rhein-Neckar-Kreis ein Klimaschutz-Zertifikat verliehen. Bei der virtuellen Übergabe per Video-Konferenz lobte die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter das Umwelt-Engagement des Kreises.

AdUnit urban-intext1

Dieser hatte ein Förderprogramm aus der Nationalen Klimaschutzinitiative genutzt, um an der Kreisstraße zwischen Heddesheim und Muckensturm eine Lücke im Radwegenetz zu schließen. An den Gesamtkosten in Höhe von rund 900 000 Euro für den Geh- und Radweg beteiligte sich das Bundesumweltministerium mit rund 350 000 Euro. Mit dem Lückenschluss verbessere der Kreis die Radverkehrsinfrastruktur und somit die Sicherheit des klimafreundlichen Radverkehrs, so Schwarzelühr-Sutter.

„Das Zertifikat ist da, das Geld noch nicht“, bemerkte Landrat Stefan Dallinger augenzwinkernd bei dem virtuellen Termin mit der Staatssekretärin, seinem Umweltdezernenten Christopher Leo und Bürgermeister Michael Kessler. Hintergrund sei indes nur die noch nicht abgeschlossene Abrechnung des Ende Oktober 2019 offiziell freigegebenen Wegs. Die Unterstützung durch den Bund zahle auf zwei wichtige strategische Ziele des Landkreises ein, sagte Dallinger: Klimaschutz und Mobilitätswende. Das geförderte Projekt passe da sehr gut hinein: „Die Verbindung zwischen Heddesheim und Heddesheim-Muckensturm war nicht optimal.“ Die zuvor vorhandenen Gehwege auf beiden Seiten der Kreisstraße, die auch für Radfahrer freigegeben waren, waren schmal und in einem schlechten Zustand. Der neue, von der Straße abgesetzte Geh- und Radweg erhöhe „maßgeblich“ die Attraktivität dieser Verbindung für den Radverkehr.

Länderübergreifendes Projekt

Weitere Verbesserungen seien auf dem Abschnitt zwischen Muckensturm und Viernheim geplant, kündigte der Landrat an. Bürgermeister Michael Kessler treibe dieses Vorhaben zusammen mit der hessischen Nachbarkommune maßgeblich voran, sagte Dallinger mit Blick auf den erhofften länderübergreifenden Lückenschluss.

AdUnit urban-intext2

Bürgermeister Michael Kessler unterstrich auch als Vertreter der Kreis-Kommunen die Bedeutung der Radwege-Planung für die Klimaziele des Kreises. Das Projekt in Heddesheim sei Bestandteil des zu erreichenden „Zielnetzes“: „Dafür haben wir seitens der Gemeinde gern die Flächen bereitgestellt.“ Darüber hinaus habe man Richtung Weinheim Wirtschaftswege saniert, um weitere Verbesserungen zu erreichen.

Vor dem Hintergrund des „erheblichen Freizeitverkehrs“ sei als Nächstes der anvisierte Lückenschluss in Richtung Viernheim ein sehr wichtiges Projekt. Auf hessischer Seite sei die Finanzierung schon sichergestellt. Der Rhein-Neckar-Kreis wolle im kommenden Jahr einen entsprechenden Zuschussantrag stellen. Im Jahr 2023 könnte möglicherweise der Bau beginnen, so Kessler.

AdUnit urban-intext3