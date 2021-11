Musiknachmittage in Scheunengalerie

Anlässlich des 100. Todestages von Camille Saint-Saëns veranstaltet die Scheunengalerie Heddesheim – Café und Seniorentreff in der Johann-Alles-Straße 2 – zwei Musiknachmittage für alle Interessierten. Teil 1 findet am Donnerstag, 4. November, statt, Teil 2 in der darauf folgenden Woche, am 11. November. Beginn ist jeweils um 14 Uhr.

Der Musikliebhaber Klaus Demel wird den Besuchern das Leben und die Werke des französischen Pianisten, und Komponisten Saint-Saëns (1835-1921) vorstellen. Die Nachmittage sind jeweils einzeln besuchbar. Alle Musikfreunde sind eingeladen, der Eintritt ist frei. Es gelten die Bedingungen der aktuellen Corona-Verordnung. red/agö