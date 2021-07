Musik, Kaffee und Cocktails

Mit verschiedenen Veranstaltungen meldet sich die Scheunengalerie Heddesheim – Café und Seniorentreff – in diesem Sommer aus der Corona-Pause zurück. In der Johann-Alles-Straße 2 stehen folgende Termine auf dem Programm:

Frühstück: Am Freitag, 30. Juli, und nochmals 14 Tage später, am 13. August, findet jeweils ab 9.30 Uhr ein Frühstück statt. Gäste sind willkommen, um Anmeldung unter Telefon 06203/403 96 97 wird gebeten.

Cocktails: Am Donnerstag, 5. August, ab 14.30 Uhr findet auf der Terrasse der Begegnungsstätte ein Cocktail-Nachmittag mit Livemusik statt. Es spielt der Alleinunterhalter Dieter Augsburger bekannte Titel aus früheren Zeiten. Dazu werden kühle Cocktails mit oder ohne Alkohol serviert.

Musiknachmittage: Am Montag, 16. August, und am Donnerstag, 19. August, jeweils ab 14 Uhr stellt der Musikliebhaber Klaus Demel in zwei Teilen das Leben und die Werke des Komponisten Ludwig van Beethoven vor. Beide Veranstaltungen sind auch einzeln besuchbar, wie der Seniorentreff informiert.

Zu allen Veranstaltungen sind interessierte Besucher willkommen, der Eintritt ist frei. Es gelten die Bedingungen der jeweils gültigen Corona-Verordnung. red

Info: Scheunengalerie: Telefon 06203/403 96 97