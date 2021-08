Monsun prasselt aufs Dach

„Selamat datang!“ Auf Indonesisch heißen Elisabeth Blumentaler und Elke Gaßner die Kinder in der Heddesheimer Freizeithalle willkommen. Diesmal geht die Reise mit dem „Museum im Koffer“ in den Südpazifik, nach Indonesien. Viele der Jungs und Mädchen kennen das Ferienprogramm der Nürnberger Truppe, organisiert von der Gemeindebücherei, schon aus den vergangenen Jahren, als man zusammen zu den alten Kelten oder in die Steinzeit unterwegs war. Charlotte erinnert sich noch gut daran, wie sie vor einem Jahr gemeinsam Hirsebrei gekocht haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch diesmal geht’s in die Ferne. Die Ferienziele der Kinder liegen in diesem Jahr in Belgien und Italien, an der Ostsee oder in Überlingen am Bodensee. Elena weiß zumindest, wo Indonesien liegt, der Vielvölker-Staat mit seinen 1750 Inseln, mit Sumatra, Java, Bali und den Molukken, rund 18 Stunden mit dem Flugzeug von Deutschland entfernt. Als Elisabeth gerade vom pazifischen Feuergürtel mit den rund 160 aktiven Vulkanen und vom Monsun-Regen auf Java berichtet, geht draußen ein gewaltiges Gewitter mit Blitz, Donner und Starkregen runter. Plötzlich erleben die Kinder eine zusätzliche Attraktion, als schwere Regentropfen aufs Hallendach prasseln.

Anfassen, ausprobieren

Nachdem alle wichtigen Informationen über die Inselgruppe und ihre Menschen ausgetauscht sind, können die Acht- bis Zwölfjährigen ganz praktisch das Leben in Indonesien kennenlernen. „Ihr dürft alles anfassen und ausprobieren, kündigen Elisabeth und Elke an. Bücherei-Leiterin Annette Eyckmann hat schonmal die Farbe angerührt, mit der die Kinder bunte Wachsbatik-Tücher herstellen können. Nebenan hämmern die Jungs aus Dosendeckeln kleine Opferschalen, wie sie die Hindus auf Bali benutzen. In Indonesien leben 240 Millionen Menschen, hauptsächlich Moslems, aber auch Hindus, Buddhisten und Christen. Gleich daneben weist Elisabeth ihre Schützlinge in die Kunst der Schattenfiguren und des -theaters ein. Jeder kann sich so eine Figur basteln, sich dazu eine Geschichte ausdenken – und das Teil später mit nach Hause nehmen.

Elke kocht mit ihrer Gruppe echt indonesisches Nasi Goreng. „Reis mit Erdnusssauce und gebackenen Bananen“, erklärt sie den Nachwuchs-Köchinnen, die sich mit Eifer daran machen, die Zutaten des traditionellen Gerichts mit dem Mörser zu zerkleinern. Elke war selbst schon in Indonesien und schwärmt davon, wie bunt das Land ist, vom Essen, vom Wetter, den vielen Göttern und den Menschen: „Besonders Bali ist toll!“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2