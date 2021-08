„MM“-Artikel motiviert zur Spende

Otto Fleck lebt mit seiner Frau Helga in Weinheim, doch seinem Geburtsort Heddesheim ist er eng verbunden. Aus Anlass seines 80. Geburtstags übergab er jetzt 1000 Euro: 300 Euro an den Posaunenchor und 700 Euro an die evangelische Kirchengemeinde für die Sanierung des Kirchendachs. „Der Artikel im Mannheimer Morgen Ende Juni über die Spende von Dieter Kolb hat mich dazu motiviert“, berichtet der Jubilar. Kolb und Fleck kennen sich noch aus einer Zeit vor vielen Jahrzehnten, vom gemeinsamen Arbeiten beim „Duaksheabschd“ (Tabakherbst).

In Erinnerungen geschwelgt

Neben Pfarrer Dierk Rafflewski waren zur Spendenübergabe Willi Riedel und Gesa Mayer vom Posaunenchor gekommen. Gerne erinnerten sich Fleck und Riedel bei dieser Gelegenheit an die Zeit der Gründung des Chors vor mehr als 60 Jahren. Sogar Bilder und Aufzeichnungen vom Ausflug 1960 in die Lüneburger Heide hatte Fleck zur Spendenübergabe mitgebracht. Und so konnte er mit Riedel in Erinnerungen schwelgen an die Anfänge mit damals elf Jungs, die zunächst auf einem Instrument lernten. Pfarrer Rafflewski dankte für die Spende, die dabei helfe, die Kosten der teuren Dachsanierung zu stemmen: „In den vergangenen Tagen hatte ich viel mehr mit Teuerungen, Kalkulationen und Rechnungen zu tun.“

Teilen die Freude: Helga und Otto Fleck mit Willi Riedel, Gesa Mayer und Pfarrer Dierk Rafflewski. © Kirche

Gesa Mayer, Obfrau des musikalischen Aushängeschilds der Gemeinde, sagte über die Spende: „Das war für uns vom Posaunenchor eine tolle Nachricht.“ Die 300 Euro würden nun in erster Linie für die Ausbildung der Jugend eingesetzt. „Die Pandemie macht sich auch bei uns bemerkbar, wir konnten nicht proben und es gab keine Auftritte.“ Mayer ist aber zuversichtlich, dass es nach den Ferien wieder losgehen kann. Für interessierte Neulinge sei ein Schnupperunterricht geplant. „Da auch immer wieder Instrumente angeschafft werden müssen, ist die Spende eine willkommene Hilfe“, freute sie sich. red