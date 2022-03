Heddesheim. Der parteilose Bürgermeisterkandidat Achim Weitz lädt am Sonntag, 27. März, um 14 Uhr zu einem Rundgang um den Badesee ein. Treffpunkt für Familien und alle Interessierten ist am Eingang zum Badesee, eine Rast mit Verpflegung gibt es am Vogelpark. Zur besseren Planung bittet Weitz um Anmeldung per E-Mail (kontakt@achim-weitz.de).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1