Mit Trommelwirbel in die großen Ferien

Die zweiten Klassen der Hans-Thoma-Grundschule Heddesheim haben sich lautstark in die großen Ferien verabschiedet: Dank einer Spende der Firma nora systems konnten sie zum Ende des Schuljahres ihr Trommelprojekt abschließen und ihre selbst gebauten Musikinstrumente mit nach Hause nehmen.

Bereits im Winter hatte nora systems der Schule 250 große Papprollen gespendet, die ursprünglich zum Aufwickeln von Bodenbelägen benutzt worden waren. „Zwei Bauhofmitarbeiter mussten sogar zweimal fahren, um die vielen Rollen abzuholen“, berichtet Rektorin Dagmar Knispel, dankbar für die Unterstützung. Doch erst, als im Frühjahr die Rückkehr in den Präsenzunterricht möglich war, konnte das Projekt angegangen werden. Aus den in Stücke gesägten Rollen wurden mit Elefantenhautpapier und Kleister Trommeln gebaut, die die Schüler mit Wasserfarben, Motivschablonen, Perlen und Federn individuell verzierten. Die Klasse 2c versuchte sich dann mit ihrer Lehrerin Maike Zinn an einem Rhythmusstück passend zur Fußball-Europameisterschaft. Die Klasse 2d studierte unter Anleitung von Michaela Cheney das afrikanische Lied „Salibonani“ („Guten Morgen“) ein und führte es zweimal für die 2b und die 2e auf. Dabei sangen, klatschten und tanzten die Zuhörer begeistert mit.

Das gelungene „Upcycling“ freut auch Rektorin Knispel: „Hier wurde etwas Schönes und auch Nützliches aus Abfall hergestellt – ein wichtiger Beitrag zur Umwelterziehung und Erziehung zur Nachhaltigkeit.“ red