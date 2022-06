Millionen in die Region

Heddesheim/Hirschberg. Der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny hat die Zuschüsse für städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen durch Land und Bund begrüßt. Mit Heddesheim und Hirschberg erhalten gleich zwei Kommunen aus seinem Wahlkreis Fördermittel von insgesamt 2,2 Millionen Euro. Die öffentlichen Erschließungsmaßnahmen in Heddesheim werden mit 1,4 Millionen Euro bezuschusst, für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet in Leutershausen werden 800 000 Euro bewilligt.

„Ich freue mich, dass mit Heddesheim und Hirschberg mehrere Maßnahmen verwirklicht werden können. So wird in Heddesheim auch die Erneuerung des Kulturdenkmals ‚Badischer Hof’ gefördert“, zeigt sich Cuny zufrieden. Die Städtebauförderung nütze auch der regionalen Wirtschaft, weil jeder investierte Euro ein Vielfaches an weiteren Investitionen auslöse. „Aber vor allem trägt sie dazu bei, dass unsere Städte und Gemeinden noch mehr Lebensqualität erhalten“, betont Cuny. red

