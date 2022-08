Michael Holler verlässt den Heddesheimer Gemeinderat

Der Heddesheimer SPD-Gemeinderat Michael Holler gibt zum Oktober sein Mandat auf. Das kündigte er in einer Mitteilung an. Als Gründe nannte der ehemalige Parteivorsitzende berufliche Herausforderungen. „Neben meiner Tätigkeit als Lehrer an der Heinrich-Hoffmann-Schule in Frankfurt am Main habe ich eine Stelle im akademischen Mittelbau der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen, ebenfalls in Frankfurt, angetreten. Diese herausfordernde berufliche Entwicklung ermöglicht es mir nicht mehr, meinen eigenen Ansprüchen als Gemeinderat gerecht zu werden“, schreibt Holler. Deswegen werde er zu Semesterbeginn im Oktober zurücktreten.

Nachrückerin wird vermutlich Melek Güven, die den Platz in der SPD-Fraktion einnehmen soll. „Darüber freue ich mich sehr, denn in unserer Funktion als Ortsvorsitzende waren es Dominic Brenneisen und ich, die Melek im Vorfeld der letzten Kommunalwahl für das politische Engagement vor Ort begeistern konnten“, so Holler. „Das zeigt mir, dass der damals eingeschlagene Weg zur Erneuerung und Öffnung des SPD-Ortsvereins heute noch Früchte trägt. Ich wünsche Melek viel Erfolg bei der Ausübung ihres Mandats und das notwendige Rückgrat, sich gegen das in Teilen der Bevölkerung bestehende, überhöhte Anspruchsdenken an einen ehrenamtlichen Gemeinderat zu stellen.“

Michael Holler gibt sein Mandat im Gemeinderat Heddesheim auf. © Görlitz

Holler bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung und bei den Ratskollegen für die Zusammenarbeit. „Ich bleibe weiterhin ein politischer Mensch und schließe dementsprechend je nach meiner persönlichen Entwicklung ein künftiges politisches Engagement vor Ort oder anderswo nicht aus“, sagt er.