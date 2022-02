Die Gemeinde Heddesheim will einen „Oldtimer“ wieder flott und fit für die Zukunft machen. Dabei geht es nach den Worten von Bürgermeister Michael Kessler allerdings nicht um ein Auto, sondern um Teile des Gewerbegebietes, dessen Bebauungsplan in die Jahre gekommen ist. Einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gefasst.

In einer

...