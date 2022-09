Mehr als 270 000 Badegäste am See in Heddesheim gezählt

Insgesamt 270 884 Gäste haben Betriebsleiter Christopher Di Vita und sein Team in der jetzt zu Ende gegangenen Saison am Badesee gezählt. Das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Das Bad war von Anfang Mai bis Mitte September geöffnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Zahl der Badegäste lag damit über dem langjährigen Durchschnitt. „Das hat sicherlich auch mit der langen Phase von sonnigem und trockenem Wetter zu tun“, heißt es von der Gemeinde. Im Jahr 2019 habe es rund 253 000 Besucher gegeben. Im Vergleich dazu ist die Zahl jetzt um rund sieben Prozent gestiegen.

Besucherstärkste Tage waren im Jahr 2022 laut Gemeinde der 16. Juni (rund 11 600) und der 18. Juni (9 800). In dieser Woche vom 13. Juni bis 19. Juni waren fast 36 000 Badegäste am See. „Mit rund 3 300 verkauften Saisonkarten für Einzelpersonen und rund 900 für Familien wurde ein deutlicher Zuwachs gegenüber den Jahren vor Corona verzeichnet“, schreibt die Gemeinde. Besucherstärkster Monat sei wie erwartet der Juli gewesen.

Trotz der hohen Besucherzahlen und Einnahmen von fast einer halben Million Euro bleibt der See ein Zuschussbetrieb. Knapp 320 000 Euro Defizit waren für das laufende Jahr im Haushaltsplan veranschlagt, das Ergebnis von 2020 lag sogar bei rund 400 000 Euro.

„Fast so heiß wie 2003“

„Wie wir alle miterlebt haben, war das Wetter in dieser Saison fast so heiß und sonnig fast wie im Rekord-Sommer 2003“, erklärt der Betriebsleiter für die abgelaufene Saison.Viele Menschen hätten daher die Abkühlung im See gesucht. Auch Bürgermeister Achim Weitz freut sich über die hohen Besucherzahlen und verspricht: „Über den Winter werden wieder mehrere kleine Investitionen auf dem Badeseegelände getätigt, unter anderem die Erneuerung der Pflasterfläche.“

Mit dem Kiosk am Minigolfplatz und der Erweiterung der Sitzmöglichkeiten, die auch vom Badesee aus zugänglich sind, sei während der Saison ein beliebter neuer Anlaufpunkt für die Gäste eröffnet worden. Auch der Kiosk mit Beachbar, die im Winter 2021 erweitert wurde, war laut Gemeinde ein gern besuchter Treffpunkt.

Mehr Infos und Video: www.heddesheim.de/badesee