Mayer tritt Nachfolge von Schober an

Heddesheim. Der 1. HKV „Hellesema Grumbe“ hat eine neue Elferratspräsidentin. Bei der Jahreshauptversammlung im Wirtshaus Lechner teilte der bisherige Elferratspräsident Kevin Schober mit, dass er sein Amt niederlegen werde – er konnte aber mit Ordensministerin Sybille Mayer gleich eine Nachfolgerin präsentieren, die von den Vereinsmitgliedern herzlich in ihrer neuen Position begrüßt wurde. „Grumbe“-Vorsitzender Franz-Josef Mayer dankte Schober für seine Arbeit in den letzten beiden Jahren – diese Zeit war für den Verein nicht einfach.

Schließlich mussten die „Grumbe“ aufgrund der Corona-Pandemie alle Veranstaltungen der Kampagne 2020/21 absagen. Es war lediglich möglich, am 11. September 2021 das Jubiläumsfest anlässlich des 25-jährigen Bestehens in der Freizeithalle stattfinden zu lassen. Im Oktober fand im kleinen Rahmen die Kerwe statt, an der sich die „Grumbe“ beteiligten. Und im November konnte der Verein unter Einhaltung der Corona-Regelungen das Ordensfest stattfinden lassen.

Der „Grumbe“-Vorstand mit Elferrats-präsidentin Sybille Mayer (r.). © „Grumbe“

Der Bericht von Kassiererin Ursula Mayer zeigte, dass die „Grumbe“ im Jahr 2021 trotz Corona-Pandemie und der ausgefallenen Veranstaltungen ein finanzielles Plus verzeichnen konnten.

Einstimmige Ergebnisse

Bei den Vereinswahlen stand die Wahl des 2. Vorsitzenden, des Kassiers und der 3. Beisitzer sowie von einem Kassenprüfer an. Als 2. Vorsitzende stand Ilkay Gramlich als einzige Kandidatin zur Wahl und wurde einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Das gleiche Ergebnis erzielte Ursula Mayer bei der Wahl als Kassierin. Zu Beisitzern wurden Kevin Schober (bestätigt), Marianne Kofke und Astrid Bartik-Wilhelm (neugewählt) bestimmt. Kassenprüfer wurde Florian Nägle.

Nach den Wahlen teilte der Vorstand mit, dass der Verein in diesem mit einer normalen Kampagne plant: Die erste Veranstaltung soll das Dampfnudelfest am 3. September im Bürgerhaus sein. red