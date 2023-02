Märchenhafter Sturm aufs Heddesheimer Rathaus

Heddesheim. Auch mit seinem Outfit als Jäger konnte es Bürgermeister Achim Weitz nicht verhindern: Die Narren der „Hellesema Grumbe“ haben am schmutzigen Donnerstag endgültig die Macht übernommen und den goldenen Rathausschlüssel an sich gerissen. Für Prinzessin Denise I. gab es allerdings ein paar knifflige Aufgaben. Zuerst musste sie anhand von Details fünf Märchen erraten, dann drei weitere so zeichnen, dass andere sie erraten konnten. Weitz sorgte dabei für den passenden Soundtrack nach dem Vorbild der Montagsmaler. Die Narren begeben sich jetzt auf den Endspurt. Am Samstag ab 19.11 Uhr steigt die Schlagerparty im Bürgerhaus, am Sonntag um 14.11 Uhr beginnt der zweite Kinderfasching, ebenfalls im Bürgerhaus. Am Rosenmontag und am Dienstag geht es zu Umzügen. / hje

