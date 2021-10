Lose, Angebote und Musik

Der Wochenmarkt in Heddesheim feiert sein zehnjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass haben die zehn Händler und die Gemeindeverwaltung für den nächsten Markttag am Freitag, 15. Oktober, verschiedene Aktionen geplant. Neben den üblichen Marktständen erwartet die Besucher zwischen 7.30 und 14 Uhr auf dem Dorfplatz ein Rahmenprogramm.

Wie die Gemeinde mitteilt, locken die Händler an diesem Tag mit Sonderangeboten und geben bei jedem Warenkauf ein kostenloses Schreiblos aus, mit dem die Teilnehmer die Chance auf Einkaufsgutscheine haben. Auch weitere kleine Überraschungen warten auf die Besucherinnen und Besucher. Ab 11 Uhr wird der Aktionstag von Musik der Odenwälder Teufelsgeiger begleitet. „Das Bistro am Dorfplatz sorgt für neuen Wein, passen dazu verkauft der Bäckerstand Tritsch seinen selbst gebackenen Zwiebelkuchen“, kündigt die Gemeinde an. Für die jüngsten Besucher steht das gemeindeeigene Kinderkarussell auf dem Dorfplatz zur Fahrt bereit.

Der Heddesheimer Wochenmarkt wird zehn Jahre alt. © Gemeinde

Der Wochenmarkt findet immer freitags statt. Das Sortiment umfasst unter anderem Wurst, Milchprodukte, Obst, Gemüse, mediterrane Spezialitäten, Brot, Fisch, Gewürze, Kräuter und Blumen. red/jei