Löwen-Cup zeigt Heddesheimer Handballerinnen Baustellen auf

Heddesheim. „Wir haben noch einiges zu tun.“ So lautete das Fazit von Marcus Otterstädter, dem Trainer des Frauenhandball-Badenligisten SG Heddesheim, nach dem eigenen Turnier, dem Löwen-Cup. „Aber es ist auch alles noch im Rahmen. Die Runde startet Mitte Oktober, zuletzt war durch die Urlaubszeit nur ein eingeschränkter Trainingsbetrieb möglich. Daher nehmen wir die positiven Aspekte aus dem Turnier mit und werden nun konzentriert auf den Saisonstart hinarbeiten“, bilanzierte der erfahrene Coach, der zuletzt selbst im Urlaub weilte und vor dem Löwen-Cup nur eine Trainingseinheit mit dem Team hatte.

Dass sich am Ende des Turniers der Baden-Württemberg-Oberligist TuS Schutterwald durchsetzte, war für Otterstädter folgerichtig: „Das war die beste Mannschaft, vor allem bei der individuellen Besetzung.“ Im Finale gegen die TSG Wiesloch stand es nach regulärer Spielzeit 20:20, im Siebenmeterwerfen hatte der TuS das glücklichere Händchen und gewann 7:6. Im Spiel um Platz drei bezwang die TSG Hassloch den TV Wörth mit 18:14.

Starke Leistung gegen Wörth

In der Gruppenphase machten die Heddesheimerinnen gegen Wörth ihr bestes Spiel. „Da fehlte uns am Ende etwas das Glück“, fand Otterstädter nach dem 14:15. Aber auch gegen den späteren Turniersieger Schutterwald präsentierte sich die SGH lange in guter Form, führte nach 25 Minuten noch mit vier Toren und stand kurz vor der Sensation. „Leider haben wir dann das Handball-Spielen eingestellt“, ärgerte sich der Coach. Der Favorit legte einen 6:0-Lauf hin und gewann schließlich noch mit 17:13.

So gar nicht zufrieden war Otterstädter mit der Partie gegen den Badenliga-Rivalen HG Saase. Zwar holten sich die Gastgeberinnen dabei mit 13:11 ihren einzigen Sieg, „aber wir waren wirklich schwach“, so der Trainer, der direkt im Anschluss ein längeres Gespräch mit seinen Spielerinnen führte: „So wollen wir nicht auftreten. Da haben wir andere Vorstellungen.“ Doch allzu kritisch wollte Otterstädter die gesamte Turnierleistung auch nicht sehen: „Ich hatte gehofft, dass wir in einigen Teilen einen Schritt weiter wären, gerade weil wir wenig Veränderungen im Kader haben und unser Spielsystem auch nicht umgestellt haben“, erläuterte der Übungsleiter. „Jetzt gilt es für uns, in den nächsten Wochen konzentriert und gut zu trainieren, dann werden wir bis zum Rundenstart am 16. Oktober schon wieder dort stehen, wo wir hinwollen“, ist Otterstädter überzeugt. „Die Urlaubszeit ist jetzt vorbei, die nächsten sechs Wochen werden wir nutzen.“

Aber auch Sonderlob hatte Otterstädter nach dem Löwen-Cup parat: „Selina Hammersdorf hat eine sehr gute Leistung gezeigt“, fand er. In Abwesenheit von Leistungsträgerin Alina Holzer musste Hammersdorf noch mehr arbeiten und sie zeigte, wie wichtig sie für das Team ist. Ebenfalls einen starken Eindruck hinterließen die SGH-Torhüterinnen Michaela Gärtner und Neuzugang Annika Schlechter. Die 20-jährige frühere Badenauswahl-Spielerin kommt vom TSV Birkenau zurück nach Heddesheim, wo sie in der Jugend für die JSG Leutershausen/Heddesheim zwischen den Pfosten stand. „Sie hat mit Michaela Gärtner ein starkes Duo bei unserem Turnier gebildet“, lobt Otterstädter.