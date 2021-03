Im Café Schneider nahm der Heddesheimer Hans Siegel Jutta Ritter zum ersten Mal wahr. „Wer ist das Mädel?“, fragte Hans seinen Freund, der ihn aufklärte. Wenige Tage später sahen sich Hans und Jutta in einem anderen Café wieder, diesmal in der Bahnhofstraße in Heddesheim. „Ich sagte zu meiner Freundin: ,Der glotzt dauernd zu mir’.“ Hans sprach Jutta an, wollte wissen, was sie so macht. Am nächsten Tag holte er sie bereits an der Berufsschule ab. „Für mich war es dann Liebe auf den ersten Blick“, gesteht die heute 69-Jährige gerne.

AdUnit urban-intext1

„Ich war 16, als wir uns kennenlernten, 18 als wir uns verlobten und 19, als wir heirateten“, erzählt Jutta Siegel. Beide wurden in Heddesheim geboren und besuchten hier die Schule. Jutta erlernte den Beruf der Friseurin, Hans machte eine Ausbildung zum Kfz-Elektriker. 1971 fand die Trauung in der St.-Remigius-Kirche statt. Tochter Martina kam 1972 zur Welt. Deren Zwillinge Laura und Marvin machten aus den Siegels glückliche Großeltern: „Die beiden sind unser ganzer Stolz.“

Langeweile gab es in den fünf Ehe-Jahrzehnten nicht. Jutta war zweite Vorsitzende beim Sängerbund. Hans führte den Verein von 2000 bis 2006 und steht seit 2014 erneut an der Spitze. Sie ist aktive Sängerin seit 1980, er singt seit 1999. 23 Jahre haben sie aktiven Tanzsport betrieben, zehn Jahre lang einmal pro Woche gekegelt.

Auf den E-Bikes und am Grill

Hans Siegel managte 20 Jahre die Herren-Gymnastikgruppe der TG. 25 Jahre war er Mitglied im Gemeinderat. Auch beim Seniorenfasching im Bürgerhaus war Hans Siegel im Einsatz, führte eloquent durchs Programm. Einige Jahre gab er mit großem Erfolg den Kerweparre. Das Paar baute das Elternhaus von Hans Siegel mit Hilfe der Verwandtschaft zu einem Schmuckstück um. Beide sind gesellig und mit einer großen Portion Humor ausgestattet. Ihr Jahresurlaub führte sie über 20 Jahre in die Türkei: „Das Wasser, das Essen und die Menschen, wir haben uns dort immer wohlgefühlt und auch türkische Freunde gefunden.“

AdUnit urban-intext2

Heute erkunden sie die Umgebung mit ihren E-Bikes. „Toll, was wir in der Zwischenzeit für interessante Winkel in unsere Nähe gefunden haben“, berichten sie. Ein weiteres Hobby ist das Grillen: „Im kleinen Kreis, das Grillgut brutzelt und die kühlen Getränke schmecken, da fühlen wir uns wohl.“ Von Ruhestand ist bei den quirligen Siegels keine Rede. „Wir freuen uns, wenn wir gesund bleiben und auch zukünftig so weiterleben können.“

Städtereisen nach Salzburg und Düsseldorf sind bereits fest geplant. Jutta und Hans Siegel werden auch in Zukunft nicht das Haus hüten, mit der großen Familie und Freunden finden sie immer eine Gelegenheit, den Grill im Garten anzuwerfen. „Wir haben gerne Leute um uns, können aber auch gut alleine sein“, verraten sie. Wichtig bleibt für das Jubelpaar, dass sie sich auch weiterhin nach Meinungsverschiedenheiten wieder versöhnen.

AdUnit urban-intext3

Die Siegels bedauern, dass sie aufgrund der Pandemie keine Gäste empfangen dürfen: „Seit zwei Jahren haben wir das Lokal reserviert und den Musiker engagiert.“ Das Fest soll aber nachgeholt werden, sobald es die Lage zulässt.