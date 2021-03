Alexander Kohl, FDP-Landtagskandidat für die Wahl am 14. März in Baden-Württemberg, sucht trotz Corona die persönliche Begegnung mit dem Bürger. „Zwar eingeschränkt, aber ich brauche die Rückkopplung aus der Bevölkerung“, betont der 54-jährige Kreisvorsitzende der Liberalen und Bewerber im Wahlkreis Weinheim beim Straßenwahlkampf am Freitag auf dem Heddesheimer Dorfplatz. Mit Mundschutz und Abstand wollen er und Simon Jarke, der FDP-Ortsverbandsvorsitzende, erfahren, was den Leuten auf den Nägeln brennt. Die beherrschenden Themen der Liberalen in den Diskussionen vor Ort: die Corona-Pandemie, die schlechte Verkehrsinfrastruktur im Rhein-Neckar-Kreis sowie gravierende Mängel im baden-württembergischen Schulsystem.

An der Strategie von Bund und Land gegen das Virus kritisieren Kohl und Jarke „das Versagen in Stuttgart und Berlin“. In der Corona-Politik würden immer wieder handwerkliche Fehler gemacht. Bei den politischen Entscheidungen setzen die beiden FDP-Politiker auf die lokale Kompetenz. Der Staat müsse den Menschen vor Ort, in den Landkreisen und Gemeinden vertrauen, wenn es beispielsweise um Corona-Maßnahmen, die Digitalisierung an den Schulen oder die Planung von Verkehrsprojekten gehe. Jarke berichtet von engagierten Schulleitern und Lehrern, die an der Karl-Drais-Schule in der Pandemie die Probleme angepackt hätten anstatt auf „halbgare Lösungen vom Land zu warten“. „Die Leute vor Ort wissen, was sie machen müssen und können. So sollte auch jede Schule selbst entscheiden, ob sie G8 oder G9 anbieten will“, ergänzt Kohl. Auch beim Digitalisierungspakt würden viel zu viele Leute mitreden, anstatt die drängenden Probleme effizient und zielgenau in den Bildungseinrichtungen anzupacken.

So vertrauen die FDP-Politiker auch bei der Lösung anstehender Verkehrsfragen auf die Expertise der Bürger vor Ort und eine interkommunale Zusammenarbeit statt den Planungen in den Ministerien in Stuttgart. Als Beispiel nennen Kohl und Jarke die Landesstraßen, die gerade in Heddesheim mitten durch die Gemeinde führen. Ihre Zielsetzung: Eine Durchgangsstraße als neue Verkehrsachse von der künftigen Ladenburger Neckarbrücke durch die Gewerbegebiete an den Ortschaften vorbei bis nach Weinheim-Süd. „Keine kleinteilige Lösung, alles unter Beteiligung der Bürger, der Fachleute in den Gemeinden und im Rhein-Neckar-Kreis“, fordert der Kandidat. Dieses Ziel werde er als künftiger Landtagsabgeordneter „mit Hartnäckigkeit und Ungeduld“ anstreben.

Am diesem Samstag steht Kohl für Diskussionen und Fragen am Stand der FDP Weinheim am Anfang der Hauptstraße/Ecke Institutsstraße zur Verfügung (10 - 12 Uhr). Mit dabei sind der FDP-Ortsvorsitzende Martin Bürmann sowie der stellvertretende Vorsitzende Oliver Willmann. Am kommenden Montag sind Kohl und seine Zweitkandidatin Ulrike von Eicke, Stadträtin und Vorsitzende der Liberalen Frauen, am Schillerplatz in Schriesheim präsent (10.30 - 14 Uhr).