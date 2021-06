L 631: Zeugensuche nach Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht, die sich nach Angaben einer Sprecherin am Montagabend gegen 18.15 Uhr auf der L 631 zwischen Heddesheim und Viernheim ereignet hat. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer war demnach in Richtung Heddesheim unterwegs, als er in Höhe des Golfplatzes trotz des ausgeschilderten Verbots zum Überholen zweier Autos ansetzte. In diesem Moment kam ihm ein 51-jähriger Skoda-Fahrer entgegen, der wiederum in Richtung Viernheim unterwegs war. Der Motorradfahrer streifte während seines Überholvorgangs den Skoda an der linken Fahrzeugseite und verursachte so Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Dennoch setzte der Biker seinen Weg fort. Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 06203/930 50 um Hinweise zu dem Unfallverursacher. Insbesondere werden die beiden von diesem überholten Autofahrer gebeten, sich zu melden. pol/agö

