Von Martin Tangl

Rekord! Genau 300 Päckchen mit Weihnachtsgeschenken an Kinder in Rumänien haben am Montagmorgen die Schülerinnen und Schüler der Hans-Thoma-Grundschule in Heddesheim verladen. Die Sendung geht mit anderen Paketen zu Weihnachten mit einem großen Lkw-Konvoi über Mannheim und Hanau in osteuropäische Ländern – dorthin, wo Kinder und Jugendliche oft keine Geschenke unterm

...