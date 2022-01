Kurzweiliges Konzert junger Künstler

Bekannte Melodien ertönen durch den großen Saal im Bürgerhaus in Heddesheim. Die Musikschule hat zu einem bunten Klavierabend geladen. Zusammen mit den jungen Musikern der Zentrale in Mannheim stehen 13 kleine und etwas größere Jungs und Mädchen aus den Außenstellen Ilvesheim, Brühl, Edingen-Neckarhausen und Heddesheim auf der Bühne.

Beinahe jeder Klavierschüler hat sicherlich, wie an diesem Donnerstagabend Ferdinand Freiburg, Beethovens „Für Elise“ schon mal gespielt. Aber auch Chopins Walzer in Cis-Moll, präsentiert von To-Kim Weinacker, Bachs Präludium in C-Dur, am Flügel Celestine Allgayer, oder die Mozart-Sonate in C-Dur, dargebracht von Qingqing Huo, gehören zum festen Repertoire aufstrebender junger Klavierspieler. Eingängig und gut in Szene gesetzt von Julia Cheng auch „The Entertainer“, Scott Joplins Titelmelodie des Film-Klassikers „Der Clou“ (1973) mit Paul Newmann und Robert Redford.

Mit Klavier und Querflöte interpretieren Lua Khabirpour und Eva Hofmann gleich drei kleine Musikstücke. Jonas Eichmann unterhält die rund 50 Zuhörer im Bürgersaal mit James Hooks Sonatine in Es-Dur, und Konstantin Kurkov zeigt mit Friedrich Burgmüllers „Arabeske“ sein Können.

Hier ein kleiner Wackler im Klavierspiel, kurz ein falscher Ton, eine Dissonanz – keinesfalls trübt das den guten Gesamteindruck des Konzerts. „Jeder kann und soll hier vorspielen, ob Anfänger oder Fortgeschrittener“, betont Andres Bertomeu, der Leiter der Heddesheimer Musikschule mit aktuell rund 250 Schülerinnen und Schülern. „Man sehnt sich auch wieder nach Livemusik“, ergänzt sein Kollege Thomas Jandl.

Dass sich in den Reihen der Musikschüler besondere Talente zusammenfinden, beweisen Luca Bastian mit seiner Klarinette und Zhang Ning Yang Wei am Klavier. „Wir üben erst seit etwa drei Monaten zusammen“, berichtet die junge Pianistin nach dem überzeugenden Auftritt mit Witold Lutoslawskis „Dance Préludes“. Und weil zwei Interpreten wegen Krankheit ausgefallen sind, springen die beiden für die Kollegen in die Bresche und setzen mit einem romantischen Stück von Burgmüller noch eins drauf.

Aber auch der elfjährige Alexander Münkel begeistert an diesem Abend mit Béla Bartóks Sonatine „Dudelsackpfeifer“ das Publikum. Der Junge aus Reilingen, Schüler an der Musikschule Mannheim, agiert schon fast wie ein Profi. Sein Lieblingsfach an der Schule? „Natürlich Musik“. Berufswunsch? „Pianist“.

Schon einen Schritt weiter ist der 18-jährige Heddesheimer Nico Fehres, Abiturient am Carl-Benz-Gymnasium in Ladenburg. Im Leistungskurs Musik habe er gute Möglichkeiten, viel zu üben, erzählt er. So sind dann auch seine anspruchsvollen Klavierdarbietungen aus Tschaikowskys „Jahreszeiten“ sowie Debussys „Arabeske“ Nr. 2 in G-Dur von besonderer Klasse. Versteht sich, dass der junge Mann nach dem Abitur Musik studieren möchte.

„Einige unserer Musikschüler bereiten sich mit dem Konzert auf den Wettbewerb ‚Jugend musiziert‘ vor“, kündigt Andres Bertomeu an. Von dem einen oder anderen jungen Musiker wird also noch zu hören sein.

