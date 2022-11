Kunst im Alten Rathaus

„Humor trifft auf Natur“ heißt es beim Kunstverein Heddesheim, wenn Elfriede Breitwieser und Ina Stabenau zu ihrer Ausstellung einladen. Bei der Vernissage am Sonntag, 4. Dezember, um 11 Uhr in den Räumen des Kunstvereins im Alten Rathaus (Fritz-Kessler-Platz, 68542 Heddesheim) präsentieren die Künstlerinnen ihre Werke, die Begrüßung und Künstlerinnen-Vorstellung erfolgt durch Bernd Gerstner. Für die musikalische Untermalung sorgt Handpan-Artistin Fleur Martin. Die Ausstellung ist zwischen dem 4. Dezember und 15. Januar immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr geöffnet oder nach Vereinbarung (E-Mail an: ina_stabenau@t-online.de oder e.breitwieser@gmail.com).

Ina Stabenau widmet sich in ihren Bildern den kleinsten Helfern in der Natur. Sie sind für uns alle von lebenswichtiger Bedeutung. Die Malerin möchte uns humorvoll für diese wunderbaren Tiere sensibilisieren.

Elfriede Breitwieser möchte in dieser Ausstellung vor allem ihre Liebe zur Natur zeigen. Stilistisch bewegt sie sich hierbei zwischen Abstraktion und klassischer Moderne. Die Künstlerin sagt über sich: „Kunst ist für mich der tiefste Ausdruck der Seele.“ red