Kulturaktion geht weiter

Die IG Kultur Heddesheim lädt am Freitag, 25. Juni, zur zweiten Runde ihrer Aktion „sprechende Bänke“ in Heddesheim ein. Am Dorfplatz, an der Remigius-Kirche und am Evangelischen Gemeindehaus sind Interessierte zum Reden und zum Lauschen eingeladen. Die Aktiven der IG Kultur lesen nach Wunsch etwas aus ihrem reichhaltigen Fundus vor, darunter „Heddesheimer Geschichte(n)“ und andere Lebensspuren, die die Liebhaber der Literatur um Initiatorin Eva Martin-Schneider zusammengetragen haben.

Die erste Aktion der sprechenden Bänke Anfang Juni sei zunächst zwar zögerlich, schließlich aber mit viel Interesse angenommen worden, berichtet Martin-Schneider. „Wie schön, einfach mal wieder miteinander reden zu können, und so die monatelange Stille der Corona Zeit zu unterbrechen“ – so lautete der ermutigende Zuspruch. Daher geht es jeweils freitags am 25. Juni und am 9. Juli von 17.30 bis 19 Uhr weiter mit dem „Disputieren“, dem Zuhören und vielleicht auch dem „Entwickeln neuer Ideen für eine kulturelle Vielfalt“, so die Initiatorin. red