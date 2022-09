Krimi-Autor Burger zu Gast

Heddesheim. Auf Einladung der Gemeindebücherei Heddesheim liest der Krimi-Autor Wolfgang Burger am Mittwoch, 12. Oktober, 19.30 Uhr, im Heddesheimer Bürgerhaus aus seinem neuesten Roman „Als die Nacht am dunkelsten war“. Als Zugabe gibt Burger auch noch eine Kostprobe aus seinem Buch „Am Ende des Zorns“, dessen Handlung auch in Heddesheim spielt.

In seinem neuesten Roman lässt Autor Burger seinen Protagonisten Alexander Gerlach ein Rendezvous mit fatalen Folgen erleben. Nach einem romantischen Candle-Light-Dinner erwacht Kripochef Gerlach verwirrt und mit Erinnerungslücken in einem Hotel. Seine Begleitung Nora Vestergaard ist offenbar abgereist und reagiert nicht auf seine Anrufe und Nachrichten. Irritiert von Blutspritzern im Bad, wäscht Gerlach diese fort. Zu spät fragt er sich, ob sie von Nora stammen. Ist ihr etwas zugestoßen? Auf dem Weg zurück nach Heidelberg hat Gerlach dann auch noch einen schweren Autounfall, der sich schon bald als Mordversuch entpuppt...

Karten für die Veranstaltung in Kooperation mit der Bücherecke am Rathaus gibt es zum Preis von 12 Euro bei der Gemeindebücherei (Telefon 06203/101239, Mail buecherei@heddesheim.de) oder bei der Bücherecke (06203/1859471, Mail: info@bücherecke.eu. red