Kreativer Ausflug zu den Pharaonen

21 Mal war „Neb“ Mario Münzer bereits in Ägypten, das erste Mal im Alter von zwölf Jahren mit seiner Oma. Sein Wissen über die Kultur und seine Erfahrungen mit den Menschen dort hat er jetzt zusammen mit seinem Freund „Tut“ Nico Schilhabel und der angehenden Erzieherin „Nofre“ Teresa Labbate an zehn Heddesheimer Kinder weitergegeben. Gleich zu Ferienbeginn hatte die Volkshochschule in die Freizeithalle eingeladen: „Entdecke das alte Ägypten“. Und dafür haben sich die Drei tatsächlich eigene Kurz-Namen aus dem Land am Nil einfallen lassen – und den Arbeitstisch mit Relikten aus dem Pharaonenreich geschmückt.

Skarabäus aus Ton

Wie sah der Alltag von 4000 Jahren aus? Wie lebten die Menschen damals in Ägypten? Welche Herausforderungen mussten Handwerker, Künstler oder Bauern bewältigen? Welche Aufgaben hatten Schreiber, Priester oder Einbalsamierer? Diese Geschichten stoßen bei den Jungs und Mädchen auf reges Interesse. So modellieren die Kinder beispielsweise einen Skarabäus aus Ton. „Ihr könnt ihm Augen malen, Linien auf den Rücken, Blumenmuster – formt Euren eigenen ägyptischen Käfer“, lässt Mario seiner Truppe kreativ völlig freie Hand. Jetzt muss das tönerne Tierchen nur noch zwei Tage trocknen.

„Sieht aus wie ein echter Skarabäus“, freut sich Noam Jandel (11) über seinen stilechten „Pillendreher“. Alissia Schmidt (8) hat ihren Käfer mit fantasievoll mit Punkten verziert. „Hat Spaß gemacht. Ich bin froh, dass jetzt endlich Ferien sind“, strahlt das Mädchen, ehe sie sich zusammen mit den anderen der nächsten Aufgabe widmet: dem Bemalen kleiner Ton-Töpfchen mit ägyptischen Mustern.

Mario ermuntert die Kinder: „Malt mit den Metallic-Stiften drauf, was Euch gefällt!“ Und er erklärt, wie damals verderbliche Ware in solchen Tongefäßen unter der Sonne Ägyptens kühl gehalten werden konnten. Manuel Winkler, der in dieser Woche gerade neun Jahre alt geworden ist, verziert sein Töpfchen mit Grün, Gold und „coolem Lila“. Und wenn ein tönernes Gefäß einmal zu Bruch geht, kein Problem. Neb, Tut und Nofre haben Ersatz dabei. So vergeht die Zeit des ersten Heddesheimer Ferienspiels mit den spielerischen Einblicken ins alte Ägypten wie im Flug.

