Kostenlose Hilfe zu Handy und PC

Wie funktionieren WhatsApp, Telegramm oder Signal? Was tun, um Mails auf dem Smartphone zu finden – oder die schnellste Bahn- oder Busverbindung über die RNV-App? Antworten auf solche und weitere Fragen zur Nutzung von Smartphone oder PC gibt es im „Medienbus“, der noch am 30. November in Schriesheim und vom 7. bis 9. Dezember in Heddesheim – jeweils vor dem Rathaus – Station macht.

In Schriesheim werden am Mittwoch, 30. November, zwei Kurse angeboten: Um 14 Uhr geht es ums „Suchen und Finden im Internet“, um 15 Uhr um WhatsApp-Nachrichten und Bilder. Eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich. Ein Kurs dauert ungefähr 20 Minuten. Danach ist Zeit für Fragen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Schriesheim. Geöffnet ist der Bus von 10 bis 16 Uhr.

Ein Blick auf die Arbeitsplätze im Medienbus. © Medienbus

Öffnungszeiten in Heddesheim sind am Mittwoch, 7. Dezember, von 10 bis 16 Uhr mit Vorträgen um 11 Uhr (Apps installieren und verwenden), um 14 Uhr (Internetrecherche) und 15 Uhr (Telefonieren/Kontakte speichern). Am Donnerstag, 8. Dezember, steht das Medienbus-Team von 10 bis 13 Uhr für Fragen bereit. Um 10 Uhr gibt es einen Vortrag zu Online-Banking, um 12 Uhr einen WhatsApp-Kurs. Gelegenheit, sich im Bus schlauzumachen, gibt es nochmals am Freitag, 9. Dezember, von 10 bis 14 Uhr.

Der Medienbus des Zentrums für Inklusion macht an wechselnden Standorten im Landkreis Halt. Das Team besteht aus Menschen mit Handicap, die gemeinsam mit medienpädagogisch geschulten Betreuern sowie Ehrenamtlichen Hilfestellungen bei Fragen leisten und Schulungen rund um Computer-Themen durchführen. red