Kommune will Planungshoheit behalten

Die Gemeinde Heddesheim möchte verhindern, dass der neue Regionalplan ihr Gewerbegebiet in zwei Bereiche teilt und jenen nördlich der L 541 als Vorranggebiet für Industrie und Logistik ausweist. Genau das würde der aktuelle Änderungsentwurf des Verbands Region Rhein-Neckar vorsehen. Mit dem jüngsten Mehrheitsbeschluss des Gemeinderats im Rücken wird das Rathaus jetzt eine entsprechende Stellungnahme beim Verband abgeben. Ziel: Dieser möge an der bisherigen Kennzeichnung des gesamten Gebiets für die vier Bereiche Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen und Logistik festhalten.

Die neu geplante Unterteilung in Logistik und Industrie im Norden sowie Gewerbe und Dienstleistung im Süden erschließe sich aus Verwaltungssicht nicht, führte Christian Pörsch im Gemeinderat aus. Schließlich gebe es in beiden Teilen sowohl große Logistikansiedlungen (Pfenning, Edeka) als auch kleine Strukturen, erläuterte der Leiter des Heddesheimer Amts für Städtebau und Hochbau.

Die Einordnung Logistik und Industrie würde überdies bedeuten, dass die Gemeinde dafür zu sorgen habe, eine Nutzung durch großflächige und störende Industriebetriebe zu ermöglichen. Dies wiederum schränke Ansiedlungen in der Nachbarschaft zu diesen ein – und damit auch die Planungshoheit der Kommune. Daher sei die Vorgabe zu strikt. Hingegen gebe es an den räumlichen Flächenabgrenzungen kaum Änderungen. Im Norden beträgt die potenzielle und auch im Flächennutzungsplan enthaltene Entwicklungsfläche rund zehn Hektar westlich von Pfenning.

Mehr Verkehr befürchtet

Ebenso soll in der Stellungnahme an den Verband angeregt werden, eine im Plan enthaltene Entwicklungsfläche südlich des Hirschberger Gewerbeparks aus verkehrlicher Sicht näher zu betrachten. Zwar hat die Gemeinde Hirschberg selbst an einer Erweiterung des Gebiets bis zur Leutershausener (dort: Heddesheimer) Straße derzeit kein Interesse und will die Fläche aus dem Plan streichen. Sollte sie aber bestehen bleiben und eines Tages erschlossen werden müssen, fürchtet die Gemeinde Heddesheim eine Belastung insbesondere ihrer südlichen Ortslage durch Mehrverkehr.

Beide Einwände begrüßte der Gemeinderat bei einer Enthaltung von Günther Heinisch. Dem Grünen-Sprecher sind die neu ausgewiesenen Flächen im Plan insgesamt zu viel. Mit ihm stimmten seine Fraktionskollegen Frédéric Bréhéret und Ulrich Kettner gegen den dritten Punkt der geplanten Stellungnahme: In diesem wünscht die Gemeinde eine Erweiterung des Gewerbegebiets Süd bis zur geplanten Umgehungsstraße. Diese Darstellung würde einem Beschluss entsprechen, den der Gemeinderat bereits im Februar gefasst hat, ebenfalls gegen die Stimmen der beiden Grünen-Räte und bei Enthaltung Heinischs.

Bürgermeister Michael Kessler betonte, dass es für die Kommunen keinen Zwang gibt, die im Regionalplan ausgewiesenen Entwicklungsspielräume auch zu nutzen. Um für die Zukunft gewappnet zu sein, seien sie aber wichtig.

Vor diesem Hintergrund freute sich Kessler auch über eine neue Einordnung im Bereich der Wohnbauflächen. Demnach fällt Heddesheim künftig in die Kategorie „Eigenentwicklung mit Zusatzbedarf“, was gleichzusetzen sei mit einer „ansatzweise zentralörtlichen Funktion“. Diese erfülle die Gemeinde mit Angeboten, die in Nachbarkommunen nicht oder nicht in dieser Form vorhanden sind. Stichworte: Gemeinschaftsschule, Sport- und Freizeitangebot, Arbeitsplätze. Wenn es um zukünftige Erweiterungsflächen gehe, könne dies ein wichtiges Kriterium sein, so Kessler.