Nach gut einstündiger Diskussion hat der Heddesheimer Gemeinderat am Donnerstagabend den Bebauungsplan „Sandlochgewann“ mit drei Stimmen Mehrheit beschlossen. Am Ende der kontroversen Debatte stimmten neun Räte gegen das kleine Baugebiet am Rande der Siedlung: die Fraktion der Grünen, Volker Schaaff von der CDU sowie Jürgen Merx und Reiner Lang von der SPD. CDU-Fraktionschef Martin Kemmet

...