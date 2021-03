Mit großer Mehrheit hat der Heddesheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine Erweiterung des Gewerbegebiets beschlossen. Demnach soll im südlichen Teil zwischen dem Hermes-Verteilzentrum und dem Edeka-Getränkelager eine Baulücke geschlossen werden, die derzeit noch landwirtschaftlich genutzt wird. Zusammen mit einem kleinen Randstreifen entlang der bereits bestehenden Bebauung Richtung Norden handelt es sich um 3,5 Hektar.

Doch gerade dieser Streifen von gut einem Hektar war in der Sitzung erklärungsbedürftig. Bei den Grünen taten sich einige Räte schwer mit dieser Randerweiterung. Ulrich Kettner und Frédéric Bréhéret stimmten am Ende gegen den Verwaltungsvorschlag, Fraktionschef Günther Heinisch enthielt sich.

Problem: Der „Zipfel“, wie er in der Sitzung mehrfach genannt wurde, liegt außerhalb der im Flächennutzungsplan vorgesehenen Erweiterungsmöglichkeit. Wie Christian Pörsch, Leiter des Amts für Städtebau und Hochbau erläuterte, ist daran gewissermaßen eine fehlerhafte Darstellung schuld. So rücke die geplante Umgehungsstraße im Flächennutzungsplan viel näher ans Gewerbegebiet als sie es tatsächlich täte – wenn sie denn gebaut wird. Folglich bleibe zur Neubau-Trasse in Wirklichkeit noch ein Streifen Platz. Und eben diesen wolle sich die Gemeinde sichern. Ob die Hinzunahme ein Änderungsverfahren im Flächennutzungsplan nötig macht, ist laut Pörsch noch zu prüfen.

Wie Bürgermeister Michael Kessler ausführte, könnte das Areal als Ausgleichsfläche genutzt werden und einen begrünten Rand zu den neuen wie zu den bestehenden Ansiedlungen bilden. Vor dem Edeka-Getränkelager gebe es diese klare Kante schon durch den Lärmschutzwall. Neben einem „ordentlichen Abschluss“ biete der Randstreifen auch die Chance, einen Fuß- und Radweg hindurchzuführen. Der Verbindungsweg zwischen Leutershausener- und Großsachsener Straße sei für Radfahrer und Fußgänger schließlich nicht optimal.

Als „dringend notwendig und alternativlos“ bezeichnete CDU-Fraktionschef Martin Kemmet die Absicht, an der vorgeschlagenen Stelle Flächen bereitzustellen. Auch Grünen-Sprecher Heinisch befürwortete grundsätzlich Erweiterungsmöglichkeiten für Betriebe. „Wir tun uns mit angeflanschten Streifen etwas schwer“, räumte er jedoch ein. Wie zuvor sein Kollege Kettner sieht er die Ausdehnung in Richtung Wohnbebauung skeptisch.

Abrundung und Ausgleichsfläche

Als äußerst erfreulich bezeichnete SPD-Fraktionschef Jürgen Merx den Umstand, dass örtliche Betriebe expandieren wollten. Dass das Gewerbegebiet eine Abrundung erhalte, sei ein „positiver Nebeneffekt“. FDP-Sprecher Simon Jarke sprach sich ebenfalls für die Entwicklung aus und setzt darauf, dass die Ausgleichsflächen so gestaltet werden, dass sie Lebensraum für Tiere und Pflanzen böten.

Bürgermeister Kessler betonte, es sei wichtig, den interessierten Firmen jetzt ein Signal zu geben. „Wir werden gedrängt, voranzukommen“, berichtete er von „intensiven Gesprächen“. Das Areal sei schon immer als Erweiterungsfläche vorgesehen, nun müsse es Aufgabe sein, „etwas zu schaffen, das als klare Kante gesehen werden kann“.