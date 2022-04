Kirchenbank kommt zur Blüte

Die alte Kirchenbank der evangelischen Kirche in Heddesheim macht am Samstag zur Apfelblüte Station in Straßenheim. Die Besucher können nach dem Auftakt der Aktion vor drei Wochen an der alten Schmiede in der Unterdorfstraße diesmal zwanglos zusammenkommen und bei Fingerfood und Getränken die Seele baumeln lassen. Wegen der schlechten Wetterprognose fürs Wochenende ist der Treff vom Freien in die Veranstaltungsräume der Familie Müller in der Ortsstraße 1 in Straßenheim verlegt worden. Als besonderes Angebot zum 150. Gründungsjahr des Gotteshauses können an der Kirchenbank Schieferziegel graviert werden, die dann das neu gedeckte Kirchendach zieren werden. tan

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1